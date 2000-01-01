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YouTube 29.06 17:11   MIGnews.com

Американка убила своего бойфренда, снимая видео для YouTube

Жительница американского штата Миннесота случайно застрелила своего бойфренда, во время съемки для YouTube. Сообщается, что 19-летняя Монализа Перес и ее 22-летний спутник Педро Руиза решили снять видеоролик, на котором девушка стреляет в своего бойфренда из пистолета через толстую книгу, посчитав, что она остановит пулю.

По данным полиции, пара взяла для своего "смертельного" эксперимента энциклопедию в твердой обложке и пистолет крупного калибра Desert Eagle.

Чтобы снять ролик, Перес и Руиза установили в комнате две камеры. Свидетелями инцидента стали трехлетний ребенок пары и около 30 соседей, собравшихся посмотреть на "трюк".

Когда 19-летняя девушка выстрелила, пуля пробила книгу и попала Педро Руизу в грудь.

Монализа Перес сразу же набрала 911, однако спасти молодого человека не удалось.

Отмечается, что молодой девушке, которая находится на седьмом месяце беременности, грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере $20 тысяч.

Перес сообщила полиции, что идея снять данное видео для YouTube принадлежала Руизу. За день до трагедии она упоминала об этом в своем Twitter.
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