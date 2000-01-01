29.06 17:11 MIGnews.com

Американка убила своего бойфренда, снимая видео для YouTube

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Жительница американского штата Миннесота случайно застрелила своего бойфренда, во время съемки для YouTube. Сообщается, что 19-летняя Монализа Перес и ее 22-летний спутник Педро Руиза решили снять видеоролик, на котором девушка стреляет в своего бойфренда из пистолета через толстую книгу, посчитав, что она остановит пулю.По данным полиции, пара взяла для своего "смертельного" эксперимента энциклопедию в твердой обложке и пистолет крупного калибра Desert Eagle.Чтобы снять ролик, Перес и Руиза установили в комнате две камеры. Свидетелями инцидента стали трехлетний ребенок пары и около 30 соседей, собравшихся посмотреть на "трюк".Когда 19-летняя девушка выстрелила, пуля пробила книгу и попала Педро Руизу в грудь.Монализа Перес сразу же набрала 911, однако спасти молодого человека не удалось.Отмечается, что молодой девушке, которая находится на седьмом месяце беременности, грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере $20 тысяч.Перес сообщила полиции, что идея снять данное видео для YouTube принадлежала Руизу. За день до трагедии она упоминала об этом в своем Twitter.