29.06 21:40 MIGnews.com
В Пакистане обрушилась кабина канатной дороги. Есть жертвы
По меньшей мере, 12 человек погибли, еще двое пострадали в результате падения кабины канатной дороги в регионе Гальят, расположенном на севере Пакистана.
Об этом сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на спасателей.
Инцидент произошел в четверг, 29 июня.
Отмечается, что среди погибших четверо членов одной семьи. По словам очевидцев происшествия, причиной трагедии стал сильный ветер.
Сообщается, что фуникулер был установлен местными жителями без согласования с соответствующими ведомствами. Его использовали для того, чтобы добраться из одной пакистанской деревни в другую.
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