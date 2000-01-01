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Казначея Ватикана обвинили в секс-преступлениях 29.06 07:19   MIGnews.com

Казначея Ватикана обвинили в секс-преступлениях

Министр финансов Ватикана кардинал Джордж Пелл обвинен австралийской полицией в сексуальных преступлениях в отношении малолетних.

Представители штата Виктория сообщили, что речь идет об “исторических” инцидентах, произошедших несколько десятилетий назад. Обвинения против кардинала “выдвинули несколько человек”.

Полиция Виктории заявила, что решение о выдвижении обвинений против кардинала было принято после получения соответствующего совета от прокуратуры. В заявлении полиции говорится: “Против кардинала выдвинуты многие обвинения многими лицами”.

Кардинал Пелл считается третьим по значению сановником в иерархии католической церкви.

Церковь издала заявление, в котором говорится: ”Кардинал Пелл вернется в Австралию при первой же возможности , с тем, чтобы очистить свое имя. Поездка будет зависеть от решения врачей, которые должны одобрить ее организацию”.

Полиция заявила, что кардинал Пелл должен предстать перед судом в Мельбурне 18 июля. Ожидается, что сегодня он выступит с заявлением в Ватикане.
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