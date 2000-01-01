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flickr 29.06 08:20   MIGnews.com

Подросток протаранил ворота резиденции президента Бразилии

Водитель протаранил своей машиной ворота президентской резиденции в Бразилии в среду, 28 июня, после чего был арестован, как сообщили силовики в четверг, 29 июня.

На момент происшествия президент Бразилии Мишель Темер не был внутри здания.

Служба безопасности издала предупреждающие выстрелы, а затем открыла огонь по транспортному средству, когда водитель отказался остановиться. Затем атаковавший был арестован, а позже выяснилось, что водитель был несовершеннолетним, говорится в заявлении.

Сам президент Темер живет в другой официальной резиденции.
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