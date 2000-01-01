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www.instagram.com 29.06 10:23   MIGnews.com

Умер экс-солист "Иванушек" Олег Яковлев

Экс-солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев скончался в возрасте 47 лет в четверг в одной из московских больниц после болезни. Об этом сообщила подруга певца Александра Куцевол на своей странице в с Instagram.

"Сегодня не стало главного мужчины моей жизни, моего ангела, моего счастья.... Как же я теперь без тебя?.. Лети, Олег! Я всегда с тобой", – написала она.

www.instagram.com

Ранее сообщалось, что Олег Яковлев находится в больнице в тяжелом состоянии с воспалением легких. Исполнителя подключили к искуственной вентиляции легких.

Олег Яковлев стал полноправным солистом "Иванушек" после того, как в начале 1998 года группу покинул Игорь Сорин. Первой песней для Яковлева стала одна из самых популярных композиций группы – "Тополиный пух". В 2013 году он покинул коллектив, сосредоточившись на сольной карьере.
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