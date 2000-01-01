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29.07 11:35   MIGnews.com

В Сирии зафиксировали 20 нарушений перемирия за сутки

Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала одиннадцать нарушений, Турция — девять, передает РИА Новости.

Согласно данным министерства обороны РФ, большинство нарушений произошло в районах, которые находятся под контролем террористических организаций "Исламское государство" (ISIS) и "Джебхат ан-Нусра".

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировано 11 случаев стрельбы в провинции Дамаск. Турецкой частью представительства зафиксированы 9 нарушений, из них в провинциях: Латакия — 2, Идлиб — 1, Дамаск — 6", —сообщили в ведомстве.
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