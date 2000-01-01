29.07 12:47 MIGnews.com
Перестрелка в Яффо: один погибший
В ночь с пятницу на субботу в Яффо произошла перестрелка. Сообщается, что полиция прибыла на улицу Йефет, после того как получили известия о преступлении.
При виде патрульного автомобиля подозреваемые попытались скрыться с места преступления. После чего преступники открыли огонь по стражам порядка.
Правоохранители открыли ответный огонь.
В результате инцидента один из подозреваемых скончался от полученных ранений в больнице. Второй преступник получил ранения средней степени тяжести.
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