29.07 15:03 MIGnews.com
Самолет при посадке обезглавил оленя
В аэропорту Deadhorse — (с англ. дословно "мертвая лошадь" - ред.) на Аляске самолет Boeing 737 обезглавил оленя.
Об этом сообщают местная пресса.
После того как самолет врезался в животное, он совершил благополучную посадку.
Никто из пассажиров не пострадал, а лайнер значительных повреждений не получил.
Отмечается, что на борту находились 100 пассажиров и 5 членов экипажа.
Сообщается, что олень выскочил на взлетно-посадочную полосу в последний момент, и пилот пытался уйти в сторону, но не успел.
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