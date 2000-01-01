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Самолет при посадке обезглавил оленя | Фото: Thinkstock29.07 15:03   MIGnews.com

Самолет при посадке обезглавил оленя

В аэропорту Deadhorse — (с англ. дословно "мертвая лошадь" - ред.) на Аляске самолет Boeing 737 обезглавил оленя.

Об этом сообщают местная пресса.

После того как самолет врезался в животное, он совершил благополучную посадку.

Никто из пассажиров не пострадал, а лайнер значительных повреждений не получил.

Отмечается, что на борту находились 100 пассажиров и 5 членов экипажа.

Сообщается, что олень выскочил на взлетно-посадочную полосу в последний момент, и пилот пытался уйти в сторону, но не успел.
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