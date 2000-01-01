29.07 15:48 MIGnews.com

Полиция Гамбурга заранее знала об исламисте из супермаркета

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Немецким правоохранителям было известно, что мужчина, убивший вчера 1 одного и ранивший шестерых в гамбургском супермаркете Edeka, является исламистом. Об этом сообщает "Би-би-си" со ссылкой на городскую полицию."Нам было известно, что он исламист, но не джихадист", - подтвердил пресс-секретарь полиции Гамбурга Энди Грот.Версия теракта рассматривается, но она не основная – атаковавший страдал от ряда психологических проблем, поэтому не исключается версия того, что преступление было совершено в состоянии аффекта.О самом злоумышленнике известно, что он является 26-летним выходцем из ОАЭ. Он приехал в Германию и подал прошение о предоставлении статуса беженца, но ему отказали. Однозначно говорить о его мотивах полиция до сих пор не может, но утверждается, что он действовал в одиночку.