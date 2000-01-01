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ЦАХАЛ изъял оборудование из `станции ненависти` в Рамалле | Фото: Israel Defense Forces/Flickr29.07 18:53   MIGnews.com

Рейд ЦАХАЛ на "станцию ненависти" в Рамалле

Ночью солдаты ЦАХАЛа совершили рейд на расположенный в Рамалле медиакомплекс Palmedia – компании, которая предоставляет провайдерские услуги ряду арабских и международных телекомпаний. В частности, в здании Palmedia располагаются офисы телеканалов RT, Al-Quds, Al-Mayadeen, France24 и Al-Manar.

Как объяснили в Армии обороны Израиля, телестанцию подозревают в пропаганде ненависти и подстрекательстве к насилию.

Согласно информации палестинских СМИ, солдаты изъяли вещательное оборудование и документы, а затем совершили набег и обыскали офисы медиакомплекса. Кроме того, сообщается о столкновениях, которые произошли между израильскими военными и и местными жителями. Сотрудники телеканалов при этом не пострадали.

Министерство информации ПА осудило рейды и призвало Международную федерацию журналистов принять меры против Израиля.

Стоит отметить, что это уже не первый подобный инцидент — в июне 2014 года израильские военные также проводили обыски в медиакомплексе, после чего на некоторое время его закрыли.
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