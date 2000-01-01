Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Осужденный блогер Лапшин просит об экстрадиции в Израиль | Фото: facebook.com/lapshin29.07 19:50   MIGnews.com

Осужденный блогер Лапшин просит экстрадировать его в Израиль

Российский блогер Александр Лапшин, которого азербайджанский суд приговорил к тюрьме за поездку в Нагорный Карабах, не будет подавать апелляцию на приговор и просит экстрадировать его в Израиль.

"Через израильского консула Александр Лапшин обратился к властям Израиля с просьбой экстрадировать его из Азербайджана в Израиль", - сообщил "Гаарецу" его адвокат Эдуард Чернин.

У Лапшина имеется израильское и российское гражданства, но он отклонил предложение экстрадиции в РФ, потому что "его семья находится в Израиле, и он хочет, чтобы у него была возможность поддерживать с ними контакт".

"Мы ждем, когда предложение будет активировано, и в этот момент должен начаться процесс экстрадиции", - добавил Чернин.

На минувшей неделе Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил Лапшина к трем годам лишения свободы, признав его виновным в нарушении государственной границы и публичных антигосударственных призывах. Сам блогер свою вину не признает.

В декабре он был арестован в Минске по запросу Азербайджана, против выдачи которому выступали власти России, Израиля и Армении.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:17
В Шотландии судят мужчину, научившего мопса "зиговать"  
18:53
Рейд ЦАХАЛ на "станцию ненависти" в Рамалле
16:54
Анализы показали, что Аббас в отличном состоянии
16:25
Израиль может лишить Amnesty International налоговых льгот
15:48
Полиция Гамбурга заранее знала об исламисте из супермаркета
15:03
Самолет при посадке обезглавил оленя
14:32
Иран продолжит разработку ракетной программы
13:33
Абу Мазена госпитализировали
12:47
Перестрелка в Яффо: один погибший
12:11
Имам из США извинился за свою антиизраильскую проповедь
11:35
В Сирии зафиксировали 20 нарушений перемирия за сутки
09:49
Имам из США призвал уничтожить евреев "до последнего"
08:59
Беспорядки на границе Израиля с Газой. Убит один араб
07:50
Пхеньян сообщила об успешном пуске баллистической ракеты
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus