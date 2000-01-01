Осужденный блогер Лапшин просит экстрадировать его в Израиль
Российский блогер Александр Лапшин, которого азербайджанский суд приговорил к тюрьме за поездку в Нагорный Карабах, не будет подавать апелляцию на приговор и просит экстрадировать его в Израиль.
"Через израильского консула Александр Лапшин обратился к властям Израиля с просьбой экстрадировать его из Азербайджана в Израиль", - сообщил "Гаарецу" его адвокат Эдуард Чернин.
У Лапшина имеется израильское и российское гражданства, но он отклонил предложение экстрадиции в РФ, потому что "его семья находится в Израиле, и он хочет, чтобы у него была возможность поддерживать с ними контакт".
"Мы ждем, когда предложение будет активировано, и в этот момент должен начаться процесс экстрадиции", - добавил Чернин.
На минувшей неделе Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил Лапшина к трем годам лишения свободы, признав его виновным в нарушении государственной границы и публичных антигосударственных призывах. Сам блогер свою вину не признает.
В декабре он был арестован в Минске по запросу Азербайджана, против выдачи которому выступали власти России, Израиля и Армении.