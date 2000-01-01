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В Шотландии судят мужчину, научившего мопса `зиговать` 29.07 20:17   MIGnews.com

В Шотландии судят мужчину, научившего мопса "зиговать"

Перед судом Шотландии предстанет местный житель, который научил своего пса нацистскому приветствию в качестве ответа на фразу "Зиг хайль". Антисемитский ролик был опубликован в YouTube и собрал уже почти 3 млн. просмотров.



Государственный обвинитель назвали видео 29-летнего Марка Мичана по своей природе антисемитским и вызывающим страх и тревогу. Несмотря на это, ролик остается в публичном доступе и ежедневно собирает тысячи новых просмотров.

28 апреля полиция задержала Марка "за публикацию оскорбительных материалов в Сети".

Как сообщил мужчина на видео, мопс по кличке Будда принадлежит его девушке. И чтобы она перестала говорить, какая ее собака милая, Марк решил научить его нацистскому приветствию. В результате антисемитской шутки собака научилась реагировать на фразу "gas the Jews" ("пустить газ на евреев") а при фразе "зиг хайль" вскидывать правую лапу наподобие нацистского приветствия - "зиговать".

Сам мужчина утверждает, что не собирался никого оскорблять, а лишь хотел подразнить свою подружку, и что видео не предполагалось как вирусное. Марк думал, что его посмотрят лишь его близкие друзья, которые знакомы с его черным юмором. Он заверяет, что ненавидит любые проявления расизма и что у него нет неприязни к еврейской общине.
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