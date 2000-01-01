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Египет вынес смертный приговор восьмерым людям | Фото: Thinkstock30.07 06:35   MIGnews.com

Египет: смертный приговор восьми террористам

Уголовный суд Египта вынес в субботу предварительный смертный приговор в отношении восьми участников нападения на полицейский участок в городе Хелуан близ Каира в августе 2013 года, сообщает агентство MENA.

Окончательный приговор будет вынесен 10 октября после того, как суд получит заключение верховного муфтия Египта в соответствии с местным законом.

По данным следствия, осужденные участвовали в событиях 14 августа 2013 года в разгар противостояния исламистов и силовиков в Египте после отстранения от власти президента-исламиста Мухаммеда Мурси.

Десятки исламистов тогда окружили полицейский участок Хелуана, забросали его камнями, бутылками с зажигательной смесью, газовыми баллонами, а затем был открыт огонь из огнестрельного оружия. В результате столкновений участок и три полицейских автомобиля полностью сгорел, три офицера и трое гражданских лиц погибли, а 19 получили ранения.
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