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Индия: в результате давки на вокзале погибли десятки людей | Фото: Thinkstock29.09 13:05   MIGnews.com

Индия: в результате давки на вокзале погибли десятки людей

По меньшей мере, 22 человека погибли в результате давки на вокзале в пятницу утром, 29 сентября. Инцидент произошел на железнодорожной станции индийского города Мумбаи.

Об этом сообщает агентство AP со ссылкой на представителя местной полиции.

По данным агентства, давка произошла на надземном переходе между станциями Прабхадеви и Парель. Её причины на данный момент не установлены. В полиции заявили о необходимости расследования.

Также в результате инцидента пострадали 27 человек, сообщил начальник местной полиции.
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