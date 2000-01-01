29.12 10:36 MIGnews.com

Во Франции задержали подозреваемых в подготовке терактов

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Во Франции полиция задержала двух человек (мужчину и женщину – ред.), подозреваемых в намерении совершить террористические акты во время рождественских праздников. Об этом сообщают два французских издания France-Presse и Le Figaro.СМИ ссылаются на данные, полученные из кругов, близких к расследованию.Агентство AFP отмечает, что подозреваемыми являются 21-летний парень и 19-летняя девушка. По сведениям газеты Le Figaro полиция мужчину в одном из населенных пунктов в пригороде Парижа, а девушка была задержана в пригороде Лиона.Сообщатся, что подозреваемые были активными участниками онлайн-группы сторонников ISIS, а также контактировали с боевиками этой джихадистской организации.В частности, эти люди планировали атаковать представителей правоохранительных органов и французских военных в дни перед Рождеством.Подозреваемые были задержаны полицией на прошлой неделе. Им были предъявлены обвинения в создании преступных группировок, преследующих террористические цели, отмечает агентство AFP.