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Суд продлил арест Ахад Тамими 29.12 10:59   MIGnews.com

Суд продлил арест Ахад Тамими

Военный суд в Офере продлил содержание под стражей 16-летней Ахад Тамими еще на 5 дней, которая на прошлой неделе напала на солдат ЦАХАЛа.

Кроме того, был продлен арест матери палестинки, однако суд распорядился освободить двоюродного брата Ахад Тамими.

Военные прокуроры отметили, что обвинения будут предъявлены всем троим членам семьи, сообщает Аруц Шева.

Напомним, что Ахад Тамими подозревается в подстрекательстве к насилию и насильственных действиях в отношении военнослужащих ЦАХАЛа.

Подростка задержали в ночь на 19 декабря в ходе ночного рейда МАГАВа.
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