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29.12 11:42   MIGnews.com

Йемен: около 150 человек погибли из-за бомбардировок Саудов

Авиаудары коалиции во главе с Саудовской Аравией привели к гибели 143 мирных жителей в Йемене.

Об этом сообщила пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Лиз Троссел в пятницу, 29 декабря.

По ее словам, за период с 22 по 28 декабря в Йемене из-за ударов коалиции Саудовской Аравии пострадали 237 мирных жителей, из которых 143 человека погибли и 94 получили ранения.

В Йемене третий год подряд продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади.

В ООН осудили авиаудары Саудовской Аравии в четверг, 28 декабря.

"Я по-прежнему глубоко потрясен ростом числа жертв среди мирного населения от все более активных и безразборных атак, наносимых по всему Йемену. Эти инциденты доказывают полное пренебрежение человеческой жизнью со стороны обеих стороны,в том числе коалиции во главе с Саудовской Аравией", - заявил координатор по гуманитарным вопросам ООН в Йемене Джейми Макголдрика
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