29.12 12:33 MIGnews.com

В Ираке отряды ИГ перешли в контрнаступление

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В Ираке террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) перешла в контрнаступление. Об этом сообщает Telegram-канал Directorate 4, освещающий деятельность организации.Исламисты захватили несколько населенных пунктов в районе городов Киркурк и Хавиджа, но при этом продолжают теснить отряды курдской самообороны. Также есть информация, что боевики активизировались на юге от города Самарра. На данный момент известно о 70 погибших среди бойцов ополчения.На прошлой неделе было опубликовано видео, с последствиями обстрелов боевиками ИГ позиций проправительственных сил в окрестностях сирийского города Абу-Камаль. На видео видно горящую военную технику и многочисленные обломки применявшихся в бою орудий. В результате атак, террористы убили десятки человек. Но когда именно произошло нападение, не уточняется.