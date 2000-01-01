29.12 14:37 MIGnews.com

Стрельба в Каире, 10 погибших

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Мужчина открыл стрельбу в коптской церкви в Каире в пятницу, 29 декабря. Жертвами нападения по меньшей мере стали 10 человек. Об этом представитель министерства здравоохранения Египта.Отмечается, что стрелок был ликвидирован на месте происшествия. Среди погибших – трое полицейских.Также в результате инцидента 5 охранников получили ранения. В настоящее время египетские силы безопасности преследуют второго нападавшего, который скрылся с места на мотоцикле.Пока ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за нападение.