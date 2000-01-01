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Стрельба в Каире, 10 погибших | Фото: Thinkstock29.12 14:37   MIGnews.com

Стрельба в Каире, 10 погибших

Мужчина открыл стрельбу в коптской церкви в Каире в пятницу, 29 декабря. Жертвами нападения по меньшей мере стали 10 человек. Об этом представитель министерства здравоохранения Египта.

Отмечается, что стрелок был ликвидирован на месте происшествия. Среди погибших – трое полицейских.

Также в результате инцидента 5 охранников получили ранения. В настоящее время египетские силы безопасности преследуют второго нападавшего, который скрылся с места на мотоцикле.

Пока ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за нападение.
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