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Умерла известная американская актриса и певица Роуз Мари | Фото:29.12 16:27   MIGnews.com

Умерла известная американская актриса и певица Роуз Мари

Сегодня, 29 декабря в возрасте 94 лет в Калифорнии умерла известная американская актриса и певица Роуз Мари.

Роуз Мари Мазетта родилась в Нью-Йорке 15 августа 1923 года в семье выходцев из Италии и Польши.

Она начала свою карьеру в трехлетнем возрасте под псевдонимом Малышка Роуз Мари (Baby Rose Marie). Пик её славы в качестве певицы пришёлся на период 1929-1934 годов, когда она регулярно выступала в водевилях, вела собственное шоу на радио и появилась во многих кинофильмах студии Paramount.

Вплоть до конца 30-х она успешно выступала и записала к тому моменту 17 альбомов. Но в начале 40-х музыкальная карьера прервалась.

В начале пятидесятых Роуз Мари начала карьеру актрисы и в 1954 году сыграла главную роль в музыкальном кинофильме Top Banana, после чего также начала появляться на телевидении в таких сериалах как "Дымок из ствола".


В 1960—1961 годах она снялась с Элейн Стритч в ситкоме "Моя сестра Эйлин", после чего на протяжении пяти сезонов снималась в "Шоу Дика Вана Дайка" (1961—1966), за участие в котором трижды номинировалась на премию "Эмми".

Начиная с 70-х Роуз Мари много выступала на театральной сцене, а также появлялась на экране с камео-ролями в фильмах "Колдовская доска", "Психоз" и "Ну очень страшное кино". В 2001 году она получила собственную звезду на голливудской "Аллее славы".
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