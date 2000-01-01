29.12 17:04 MIGnews.com

Арабские беспорядки в Иудее и Самарии

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Четвертую пятницу подряд завершение традиционных молитв в мечетях Палестинской Автономии (ПА) знаменуется столкновениями на "территориях" палестинских "бойцов интифады" с израильскими силами безопасности.Сотни палестинских арабов бросали сегодня камни и катили горящие шины в нескольких местах в Иудее и Самарии.Акции протеста прошли в районах Вифлеема (Бейт-Лехема), Хеврона, Рамаллы, Калькилии, Шхема и на границе с сектором Газа.По данным палестинского агентства Maan, вблизи лагеря палестинских беженцев Эль Арув ранено трое палестинцев, один из них тяжело; на перекрестке Бейт-Эль ранение резиновой пулей получил один палестинец; у Кафр-Кадума, вблизи Калькилии ранено трое палестинцев, 18 человек отравились слезоточивым газом.Не менее двадцати участников беспорядков на границе сектора Газы были ранены и около пятидесяти пострадали в результате использования израильскими военнослужащими слезоточивого газа, сообщает пресс-секретарь палестинского министерства здравоохранения Ашраф аль-Кудра.