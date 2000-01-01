29.12 17:38 MIGnews.com
Напавший на церковь в Египте скончался в больнице
Напавший на церковь
в пригороде Каира боевик скончался от ранений в больнице.
Об этом в пятницу, 29 декабря сообщает новостной портал "Аль-Баляд" со ссылкой на источник в органах безопасности Египта.
По данным Al Jazeera, девять человек стали жертвами нападения на коптскую церковь в городе Хелуан в пригороде Каира, среди них трое полицейских.
Еще пять человек были ранены двумя террористами, которые пытались прорваться в церковь Св. Георгия. На одном был жилет с взрывными устройствами. Еще две бомбы обезвредили недалеко от здания.
Одного из нападавших силы безопасности уничтожили на месте. Второму удалось скрыться.
После инцидента полиция усилила охрану христианских церквей в преддверии православного рождества.
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