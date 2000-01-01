Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Напавший на церковь в Египте скончался в больнице | Фото:29.12 17:38   MIGnews.com

Напавший на церковь в Египте скончался в больнице

Напавший на церковь в пригороде Каира боевик скончался от ранений в больнице.

Об этом в пятницу, 29 декабря сообщает новостной портал "Аль-Баляд" со ссылкой на источник в органах безопасности Египта.

По данным Al Jazeera, девять человек стали жертвами нападения на коптскую церковь в городе Хелуан в пригороде Каира, среди них трое полицейских.

Еще пять человек были ранены двумя террористами, которые пытались прорваться в церковь Св. Георгия. На одном был жилет с взрывными устройствами. Еще две бомбы обезвредили недалеко от здания.

Одного из нападавших силы безопасности уничтожили на месте. Второму удалось скрыться.

После инцидента полиция усилила охрану христианских церквей в преддверии православного рождества.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:08
96-летнего бывшего сотрудника Освенцима отправили в тюрьму
20:07
Мэр назвал причину пожара в Нью-Йорке
19:37
В ходе столкновений в Газе пострадали 100 палестинцев
19:08
Южная Корея задержала китайский танкер с нефтью для КНДР
18:44
Взрыв гранаты в ночном клубе в Колумбии: десятки раненые
17:04
Арабские беспорядки в Иудее и Самарии
16:27
Умерла известная американская актриса и певица Роуз Мари
16:13
Эрдоган и Папа Римский обсудили Иерусалим по телефону
15:22
СМИ: американцы вывезли лидером ИГ из провинции Дей-эз-Зор
15:03
Комиссии по "корзине лекарств" представили рекомендации
14:37
Стрельба в Каире, 10 погибших
14:29
Президент Италии распустил парламент республики
13:31
Видео удара ЦАХАЛа по Газе
13:28
Выпущенная ракета из Газы попала в дом семьи Орона Шауля
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus