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Южная Корея задержал китайский танкер с нефтью для КНДР | Фото:29.12 19:08   MIGnews.com

Южная Корея задержала китайский танкер с нефтью для КНДР

В Южной Корее задержано зарегистрированное в Гонконге судно, на котором якобы доставлялась нефть для КНДР в обход санкций ООН.

Об этом в пятницу, 29 декабря сообщает CNN.

Танкер Lighthouse Winmore вышел из южнокрейского порта Йосу с очищенным нефтепродуктом на борту, который вскоре был передан в международных водах кораблю из КНДР, отмечает представитель МИД Южной Кореи.

"Санкции Совета Безопасности ООН запрещают осуществлять передачу чего-либо на северокорейские корабли", – подчеркнул чиновник.

Сеул утверждает, что Lighthouse Winmore в начале октября погрузил на борт в порту Йосу переработанную нефть из Японии, которую должен был доставить на Тайвань, однако на самом деле в международных водах груз был передан в хранилища северокорейского корабля Sam Jong 2 и трёх других судов под различными флагами.

"Сведения о данных действиях будут переданы в санкционный комитет СБ ООН. Это типичный случай обхода Северной Кореей санкций Совбеза через незаконные схемы", — заявили власти Южной Кореи.

Корабль и его экипаж все еще находятся под стражей и под следствием в Южной Корее.

Напомним, недавно СМИ Южной Кореи обнародовали информацию о том, что спутники обнаружили китайские корабли, которые передают нефть судам Северной Кореи.

После этого президент США Дональд Трамп заявил, что он "очень разочарован" тем, что Китай поставляет нефть Северной Корее.
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