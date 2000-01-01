Южная Корея задержала китайский танкер с нефтью для КНДР
В Южной Корее задержано зарегистрированное в Гонконге судно, на котором якобы доставлялась нефть для КНДР в обход санкций ООН.
Об этом в пятницу, 29 декабря сообщает CNN.
Танкер Lighthouse Winmore вышел из южнокрейского порта Йосу с очищенным нефтепродуктом на борту, который вскоре был передан в международных водах кораблю из КНДР, отмечает представитель МИД Южной Кореи.
"Санкции Совета Безопасности ООН запрещают осуществлять передачу чего-либо на северокорейские корабли", – подчеркнул чиновник.
Сеул утверждает, что Lighthouse Winmore в начале октября погрузил на борт в порту Йосу переработанную нефть из Японии, которую должен был доставить на Тайвань, однако на самом деле в международных водах груз был передан в хранилища северокорейского корабля Sam Jong 2 и трёх других судов под различными флагами.
"Сведения о данных действиях будут переданы в санкционный комитет СБ ООН. Это типичный случай обхода Северной Кореей санкций Совбеза через незаконные схемы", — заявили власти Южной Кореи.
Корабль и его экипаж все еще находятся под стражей и под следствием в Южной Корее.
Напомним, недавно СМИ Южной Кореи обнародовали информацию о том, что спутники обнаружили китайские корабли, которые передают нефть судам Северной Кореи.
После этого президент США Дональд Трамп заявил, что он "очень разочарован" тем, что Китай поставляет нефть Северной Корее.