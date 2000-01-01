29.12 19:08 MIGnews.com

Южная Корея задержала китайский танкер с нефтью для КНДР

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В Южной Корее задержано зарегистрированное в Гонконге судно, на котором якобы доставлялась нефть для КНДР в обход санкций ООН.Об этом в пятницу, 29 декабря сообщает CNN.Танкер Lighthouse Winmore вышел из южнокрейского порта Йосу с очищенным нефтепродуктом на борту, который вскоре был передан в международных водах кораблю из КНДР, отмечает представитель МИД Южной Кореи."Санкции Совета Безопасности ООН запрещают осуществлять передачу чего-либо на северокорейские корабли", – подчеркнул чиновник.Сеул утверждает, что Lighthouse Winmore в начале октября погрузил на борт в порту Йосу переработанную нефть из Японии, которую должен был доставить на Тайвань, однако на самом деле в международных водах груз был передан в хранилища северокорейского корабля Sam Jong 2 и трёх других судов под различными флагами."Сведения о данных действиях будут переданы в санкционный комитет СБ ООН. Это типичный случай обхода Северной Кореей санкций Совбеза через незаконные схемы", — заявили власти Южной Кореи.Корабль и его экипаж все еще находятся под стражей и под следствием в Южной Корее.Напомним, недавно СМИ Южной Кореи обнародовали информацию о том, что спутники обнаружили китайские корабли, которые передают нефть судам Северной Кореи.После этого президент США Дональд Трамп заявил, что он "очень разочарован" тем, что Китай поставляет нефть Северной Корее.