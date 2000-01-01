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Взрыв гранаты в ночном клубе в Колумбии: десятки раненые | Фото:29.12 18:44   MIGnews.com

Взрыв гранаты в ночном клубе в Колумбии: десятки раненые

Свыше 30 человек получили ранения в результате взрыва гранаты в ночном диско-клубе колумбийского города Каукасия в департаменте Антиокия.

Об этом в пятницу, 29 декабря сообщил мэр города Оскар Анибаль Суарес в эфире радио Caracol.

Градоначальник отметил, что после происшествия были схвачены мужчина и женщина, которых подозревают в совершении этого преступления.

Среди раненых 11 человек находятся в тяжелом состоянии.

Суарес отметил, что бросивший гранату 23-летний молодой человек принадлежит к числу убийц, состоящих на службе местной преступной группировки. "Он уже совершал недавно различные нападения", — сказал мэр.

По его словам, брошенная в ночной клуб граната могла стать следствием попыток вымогательства у руководства развлекательного заведения со стороны местной банды.

Обстоятельства случившегося выясняются. О теракте пока речи не идет.
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