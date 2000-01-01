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В ходе столкновений в Газе пострадали 100 палестинцев | Фото:29.12 19:37   MIGnews.com

В ходе столкновений в Газе пострадали 100 палестинцев

Сто палестинцев пострадали во время столкновений с армией Израиля в секторе Газа. Об этом в пятницу, 29 декабря сообщает министерство здравоохранения сектора Газа.

По словам пресс-секретаря министерства здравоохранения в секторе Газа Ашраф аль-Кедра, "число раненых в секторе Газа увеличилось до 100 человек, из них 34 ранены боевыми пулями, их доставили в больницы, двое ранены тяжело, еще 66 пострадавшим от газа была оказана помощь на месте".

Представитель Палестинского Красного полумесяца Эраб аль-Фукаха заявила, что медики "оказали скорую помощь 130 палестинцам на Западном берегу, из них четверо ранены боевыми пулями, остальные резиновыми пулями, некоторые пострадали от газа".

Ранее сообщалось, что три ракеты были выпущены в пятницу по территории Израиля из сектора Газа, две из них сбиты израильскими военными.
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