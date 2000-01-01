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Мэр назвал причину пожара в Нью-Йорке | Фото:29.12 20:07   MIGnews.com

Мэр назвал причину пожара в Нью-Йорке

Пожар в Нью-Йорке, который унес жизни 12 человек, вероятно, устроил игравший с кухонной плитой ребенок.

Об этом в пятницу, 29 декабря сообщает газета The Independent со ссылкой на мэра города Билла де Блазио.

"На данный момент, мы, к сожалению, полагаем, что инцидент произошел из-за неосторожной игры ребенка с кухонной плитой на первом этаже", — приводятся в сообщении слова мэра Нью-Йорка.

"Когда мать мальчика убегала из квартиры, она оставила дверь открытой, и огонь начал распространяться по зданию", - отметил градоначальник.

Ранее де Блазио сообщил, что в результате пожара в Нью-Йорке погибли как минимум 12 человек, среди них один несовершеннолетний. При этом власти отмечают, что эти данные предварительные и количество жертв может вырасти. По его словам, четыре человека находятся в критическом состоянии.

По словам главы пожарного департамента города Дэниэла Найгро, такого страшного пожара в Нью-Йорке не происходило "по крайней мере последнюю четверть века".
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