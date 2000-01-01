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96-летнего бывшего сотрудника Освенцима отправили в тюрьму 29.12 21:08   MIGnews.com

96-летнего бывшего сотрудника Освенцима отправили в тюрьму

Суд в Германии отправил в отбывать заключение 96-летнего Оскара Гренинга. В 1944 году мужчина являлся сотрудником в концлагере Аушвиц (Освенцим).

Гренингу по решению суда предстоит провести четыре года в заключении.

Ранее сообщалось о том, что Федеральный конституционный суд (ФКС) ФРГ отклонил жалобу защиты Гренинга. Адвокаты осуждённого просили об отсрочке заключения в связи с состоянием здоровья Гренинга.

Однако жалоба не была принята в суде к рассмотрению и приговор откладывать не стали.

Напомним, такую меру ответственности 96-летнему немцу суд избрал ещё в 2015 году в городе Люнебург. Мужчину признали виновным в пособничестве в убийстве не менее 300 тысяч заключенных Освенцима.

Суд в ходе рассмотрения дела установил, что Гренинг добровольно поступил на службу в ряды «Ваффен-СС», в Освенциме он изымал у прибывавших в концлагерь заключенных личные вещи, деньги подсчитывал и направлял в Главное административно-хозяйственное управление СС в Берлине.

В октябре участковый суд в Берлине приговорил 88-летнюю жительницу Германии Урсулу Хавербек к шести месяцам тюрьмы за отрицание холокоста.
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