29.12 21:08 MIGnews.com

96-летнего бывшего сотрудника Освенцима отправили в тюрьму

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Суд в Германии отправил в отбывать заключение 96-летнего Оскара Гренинга. В 1944 году мужчина являлся сотрудником в концлагере Аушвиц (Освенцим).Гренингу по решению суда предстоит провести четыре года в заключении.Ранее сообщалось о том, что Федеральный конституционный суд (ФКС) ФРГ отклонил жалобу защиты Гренинга. Адвокаты осуждённого просили об отсрочке заключения в связи с состоянием здоровья Гренинга.Однако жалоба не была принята в суде к рассмотрению и приговор откладывать не стали.Напомним, такую меру ответственности 96-летнему немцу суд избрал ещё в 2015 году в городе Люнебург. Мужчину признали виновным в пособничестве в убийстве не менее 300 тысяч заключенных Освенцима.Суд в ходе рассмотрения дела установил, что Гренинг добровольно поступил на службу в ряды «Ваффен-СС», в Освенциме он изымал у прибывавших в концлагерь заключенных личные вещи, деньги подсчитывал и направлял в Главное административно-хозяйственное управление СС в Берлине.В октябре участковый суд в Берлине приговорил 88-летнюю жительницу Германии Урсулу Хавербек к шести месяцам тюрьмы за отрицание холокоста.