29.12 21:44 MIGnews.com

ЮНЕСКО получила уведомление о выходе Израиля из организации

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Сегодня, 29 декабря директор ЮНЕСКО Одри Азуле получила официальное уведомление о намерении Израиля выйти из рядов организации. Об этом в пятницу говорится в распространенном коммюнике."В качестве Генерального директора ЮНЕСКО я получила сегодня официальное уведомление израильского правительства о выходе Израиля из состава организации 31 декабря 2018 года, решение о котором было объявлено 12 октября 2017 года", - сказано в распространенном коммюнике.Гендиректор отметила, что "глубоко сожалеет об этом решении", и выразила уверенность в том, что именно в рамках ЮНЕСКО государства могут действовать наилучшим образом, чтобы способствовать урегулированию разногласий, затрагивающих сферы компетенции организации.По ее мнению, разногласия, которые существуют между государствами-членами и трансформируются в результаты голосования, являются предметом ответственности этих государств.Азуле подчеркнула, что "сохранение полноценного участия в функционировании ЮНЕСКО позволяет продолжить диалог, сотрудничество и партнерские отношения, которые сегодня необходимы более чем когда-либо". "Я дала обещание приложить все необходимые усилия для их укрепления с первого дня своего вступления в должность", - подчеркнула гендиректор.