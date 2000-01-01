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Протесты в Иране: задержаны 52 человека | Фото:30.12 07:13   MIGnews.com

Протесты в Иране: задержаны 52 человека

В четверг, 28 декабря, в ходе антиправительственной демонстрации, прошедшей в Мешхеде, втором по величине и численности населения городе Ирана, были задержаны 52 человека.

Об этом в пятницу, 29 декабря сообщает AFP.

Отметим, в городах Ирана продолжаются антиправительственные выступления, передаёт телеканал Al Arabiya.

Вслед за городом Мешхед, где накануне несколько сотен человек протестовали против повышения цен и политики властей, сегодня демонстрации прошли в Керманшахе, Тебризе и Кермане.

Некоторые представители духовенства Исламской Республики призвали государственные органы к жесткому силовому подавлению антиправительственных акций.

В Мешхеде на улицы вышли несколько тысяч человек. Они скандировали: "Смерть Роухани!", "Не в Газе, не в Ливане, я живу в Иране!".

По непроверенным данным, в центре Тегерана аналогичная акция не состоялась, поскольку полиция "попросила разойтись" несколько десятков активистов, собравшихся для проведения демонстрации.
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