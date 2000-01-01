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Более 300 палестинцев пострадали при столкновениях в Газе | Фото:29.12 22:27   MIGnews.com

Более 300 палестинцев пострадали при столкновениях в Газе

Число палестинцев, пострадавших в ходе столкновений с израильской армией в секторе Газа, на западном берегу и в Иерусалиме, достигло 303.

Об этом сообщается в пятницу, 29 декабря в министерстве здравоохранения сектора Газа и в Палестинском Красном полумесяце.

"Число пострадавших в секторе Газа достигло 170 человек, из них 50 получили огнестрельные ранения и были доставлены в больницы анклава, пятеро были ранены тяжело. Еще 120 получили отравление в результате применения слезоточивого газа, им оказали скорую помощь на месте", — сообщил представитель министерства Ашраф аль-Кедра.

По словам представителя Палестинского Красного полумесяца Эраб аль-Фукаха, медики "оказали скорую помощь 130 палестинцам на Западном берегу, из них четверо ранены боевыми пулями, остальные резиновыми пулями, некоторые пострадали от газа".

Отметим, с тех пор, как президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля, палестинцы объявляют каждую пятницу "днем гнева". Сегодняшняя пятница стала четвертой по счету.
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