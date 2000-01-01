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29.12 23:33   MIGnews.com

Директор тюрьмы скончался при попытке побега заключенных

Попытка побега заключенных из тюрьмы муниципалитета Лос-Кабос в мексиканском штате Южная Нижняя Калифорния привела к неожиданному последствию в виде смерти от инфаркта директора исправительного учреждения.

По сообщению министерства общественной безопасности штата, попытка вырваться из заключения была предпринята группой арестантов в четверг днем. Они напали на охрану, ответным огнем один беглец был убит, другой ранен. Также пуля ранила в женщину, пришедшую навестить заключенного родственника.

В момент, когда информация о попытке побега дошла до директора тюрьмы Хулиана Ангиано Диаса, у того случился инфаркт. Его попытались доставить в больницу, однако по прибытии в госпиталь он скончался, передает РИА Новости.
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