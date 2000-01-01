30.01 11:35 MIGnews.com

7-летнего мальчика заковали в наручники. ВИДЕО

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На прошлой неделе 7-летний мальчик в Майами был арестован после того, как он напал на учителя в школе. Ребёнок тянул преподавателя за волосы и бил по спине.Это была уже вторая истерика мальчика менее, чем за три месяца – рассказали его родители. Когда произошёл второй инцидент – сотрудники полиции решили прибегнуть к серьёзным мерам – надели на ребёнка наручники и отвезли на психиатрическую экспертизу согласно законодательству штата."Я знаю, что мой ребёнок вёл себя неправильно, и он будет наказан за своё поведение", - рассказал в интервью СМИ отец ребёнка Роландо Фуэнтес."Но поступок сотрудников полиции – это абсолютно за гранью. Я до сих пор не верю, что они так обошлись с моим ребёнком", - добавил он.Тем не менее, возникает вопрос, как полиции вести себя с несовершеннолетними нарушителями при подобных обстоятельствах. Сотрудникам правоохранительных органов часто приходится действовать быстро и ориентироваться по ситуации.Имя ребёнка, напавшего на учителя в СМИ не освещается по причине того, что он является несовершеннолетним. Причиной такого поведения мальчика с учителем стало то, что преподаватель запретил ему играть с едой. После замечания учительница вышла в коридор и заговорила о поведении ребёнка с другим преподавателем – в этот момент ребёнок напал на неё и начал наносить удары по спине.Родители мальчика отрицают подозрения полиции относительно того, что у мальчика можно диагностировать психическое расстройство и отмечают, что он является жертвой издевательств.