30.01 13:56 MIGnews.com

Теракт в Йемене: более 10 погибших

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На северо-востоке от Атаки, столицы провинции Шабва в Йемене террорист-смертник подорвал заминированный автомобиль, после чего другие террористы начали обстрел из автоматов.В результате данного инцидента погибли, по меньшей мере, 11 человек. Ещё трое получили ранения разной степени тяжести. Данная информация появилась в СМИ во вторник, 30 января, со ссылкой на представителей местной власти.В то же время, по словам очевидцев трагедии, жертв намного больше, чем указывается в новостных ресурсах."Местные жители говорят, что после подрыва машины у блокпоста на северо-восток от Атаки, столицы провинции Шабва, группа боевиков открыла огонь. Они говорят, что убиты 12 человек", – пишет агентство Reuters.