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30.01 13:56   MIGnews.com

Теракт в Йемене: более 10 погибших

На северо-востоке от Атаки, столицы провинции Шабва в Йемене террорист-смертник подорвал заминированный автомобиль, после чего другие террористы начали обстрел из автоматов.

В результате данного инцидента погибли, по меньшей мере, 11 человек. Ещё трое получили ранения разной степени тяжести. Данная информация появилась в СМИ во вторник, 30 января, со ссылкой на представителей местной власти.

В то же время, по словам очевидцев трагедии, жертв намного больше, чем указывается в новостных ресурсах.

"Местные жители говорят, что после подрыва машины у блокпоста на северо-восток от Атаки, столицы провинции Шабва, группа боевиков открыла огонь. Они говорят, что убиты 12 человек", – пишет агентство Reuters.
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