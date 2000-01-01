30.01 14:50 MIGnews.com

В Тбилисском метро на пассажиров обрушился подвесной потолок

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В Тбилиси на одной из станции метро на пассажиров свалился подвесной потолок. В результате инцидента пострадали 14 человек, двое - в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Спутник Грузия, ссылаясь на мэра города Каху Каладзе.В связи со случившимся, городские власти приняли решение временно прекратить прием пассажиров на нескольких станциях, находящихся вблизи от места происшествия. Градоначальник пообещал найти всех виновных и строжайшим образом их наказать. Также, по его словам, из городского бюджета выделят деньги, чтобы оплатить лечение пострадавшим.Как утверждают очевидцы, потолок обвалился в момент, когда на платформе находились люди, ожидавшие прибытия поезда.Местные СМИ отмечают, что станции в прошлом году проводился ремонт.