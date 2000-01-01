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В Тбилисском метро на пассажиров обрушился подвесной потолок | Фото: Thinkstock30.01 14:50   MIGnews.com

В Тбилисском метро на пассажиров обрушился подвесной потолок

В Тбилиси на одной из станции метро на пассажиров свалился подвесной потолок. В результате инцидента пострадали 14 человек, двое - в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Спутник Грузия, ссылаясь на мэра города Каху Каладзе.

В связи со случившимся, городские власти приняли решение временно прекратить прием пассажиров на нескольких станциях, находящихся вблизи от места происшествия. Градоначальник пообещал найти всех виновных и строжайшим образом их наказать. Также, по его словам, из городского бюджета выделят деньги, чтобы оплатить лечение пострадавшим.

Как утверждают очевидцы, потолок обвалился в момент, когда на платформе находились люди, ожидавшие прибытия поезда.



Местные СМИ отмечают, что станции в прошлом году проводился ремонт.
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