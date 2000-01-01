31.01 06:35 MIGnews.com

Нетаниягу и Кац открыли объездную трассу Наби Элиас

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и министр транспорта и разведки Исраэль Кац торжественно открыли 30 января объездную трассу Наби Элиас. Шоссе связывает Неве-Ямин и Кфар-Сабу с Карней-Шомрон и близлежащими населенными пунктами.Дорога построена в рамках пятилетней программы министра транспорта и разведки Исраэля Каца по развитию дорожной инфраструктуры и общественного транспорта в Иудее и Самарии.Новая трасса соединяется с шоссе № 55 и связывает населенные пункты Цофим, Альфей-Менаше, Маале-Шомрон, Карней-Шомрон, Нофим, Якир, Имануэль и Кдумим с Кфар-Сабой и Герцлией.Как отметил Исраэль Кац, открывшаяся дорога значительно улучшит как гражданскую, так и дорожную безопасность. Министр напомнил, что шоссе идет в объезд деревни Наби Элиас, где в прошлом произошло несколько терактов. Кац отметил, что шоссе Наби Элиас - первая из нескольких объездных трасс, строительство которых запланировано в рамках пятилетней программы."Наша задача - обеспечить безопасность и повысить качество жизни наших граждан в еврейских поселениях Иудеи и Самарии. Мы продолжаем работу, направленную на улучшение транспортных инфраструктур и укрепляем поселения", - заявил министр.В рамках пятилетнего плана по развитию Иудеи и Самарии сегодня ведется работа по продвижению дополнительных объездных трасс. Среди проектов - трасса "Лев Иегуда" в объезд деревне Аль-Аруб. Дорога обеспечит быстрое соединение с районом Иегуда, Кирья-Арба, Хеврон с Иерусалимом. Еще один пример - объездная трасса Хувара, которая обеспечит более качественное соединение Северной Самарии с Ариэлем и центром.Пятилетняя программа развития дорожных инфраструктур и общественного транспорта в Иудее и Самарии, инициированная министром Исраэлем Кацем, включает ряд проектов. Это тоннели, развязки, новые подъездные трассы, укладка нового дорожного покрытия, расширение основных трасс, и обеспечение быстрой связи местных населенных пунктов с районом Гуш-Дана и Иерусалима посредством трамвайных линий и специальных полос для общественного транспорта.Министр Кац добавил, что программа, направленная на улучшение инфраструктур, послужит импульсом к развитию Иудеи, Самарии и Иерусалима, подобно тому, как это сегодня происходит в Негеве и Галилее.Глава транспортного ведомства отметил, что этот крупномасштабный проект оценивается в миллиарды шекелей, и кроме повышения уровня гражданской и дорожной безопасности местных жителей, призван улучшить транспортную доступность."Когда этот пятилетний мега-проект завершится, дорожно-транспортные инфраструктуры в Иудее и Самарии значительно улучшатся. Важно отметить, что программа также учитывает прогнозируемый прирост населения", - резюмировал министр Исраэль Кац.