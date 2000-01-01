30.01 09:10 MIGnews.com
Жуткое ДТП в Нигерии: не менее 20 погибших
Недалеко от столицы Нигерии Абуджа в результате ДТП с участием автобуса погибли не менее 20 человек.
Об этом во вторник, 30 января сообщает Xinhua со ссылкой на представителя полиции Нигерии Умар Ибрахим.
"Авария произошла в воскресенье вечером. Автобус, рассчитанный на 16 пассажиров, перевозил 30 человек, когда водитель потерял контроль и врезался в грузовик", - сказано в сообщения.
По ее словам, 17 человек погибли на месте, еще трое скончались в больнице. Семь человек были госпитализированы.
Ибрахим отметила, что причиной трагедии стала перегруженность транспортного средства.
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