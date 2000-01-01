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30.06 10:11   MIGnews.com

Палестинца оштрафовали за то, что вышел на пляж в трусах

Долгожданная поездка на море обернулась для палестинского рабочего горьким разочарованием. Сообщается, что палестинец не был на море более 20 лет и после того как он получил разрешение на въезд в Израиль на время Рамадана, решил отправиться на пляж.

Так, 36-летний Хакам Хабаш вместе с тремя друзьями отправился на один из самых популярных пляжей Нетании – Пляж Герцль.

Пока палестинец наслаждался отдыхом на берегу моря в одних трусах к нему подошел инспектор и попросил предъявить разрешение на въезд в страну. Однако несмотря на то, что разрешения были действительными, он оштрафовал каждого на 730 шекелей (207 долларов США) за ношение трусов вместо плавок.

Издание Гаарец отмечает, что мужчина работает на фабрике в Наблусе, которая производит джинсы для израильских компаний.
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