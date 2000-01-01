30.06 11:51 MIGnews.com
В Лондоне задержали подозреваемую в подготовке теракта
В лондонском аэропорту "Хитроу" полиция задержала 21-летню девушку по подозрению в подготовке терактов. Об этом сообщается на сайте Скотланд-Ярда в пятницу, 30 июня.
"Девушка была задержана в аэропорте "Хитроу" по подозрению в преступления, связанных с терроризмом", — говорится в опубликованном заявлении.
Подозреваемая была задержана в четверг вечером, 29 июня, после того как ее самолет, прибывший из Стамбула, приземлился в международном аэропорту Лондона.
Подозреваемую доставили в полицейский участок.
Кроме того правоохранители провели рейды по двум адресам в северной части британской столицы.
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