30.06 12:38 MIGnews.com

Медведь напугал женщину, внезапно появившись в гараже: видео

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Медведь напугал жительницу американского штата Колорадо, внезапно появившись в ее гараже.Сообщается, что Дэниэль Бэкстром собиралась выехать из гаража, находясь за рулем автомобиля, когда вдруг в помещении появился медведь, явно заинтересован обстановкой гаража.Также американка cняла происходящее на видео, которое потом опубликовала на YouTube.В свою очередь Дэниэль Бэкстром рассказала об инциденте специалистам по отлову диких животных. Выяснилось, что этот же медведь ранее украл мороженное из холодильника одного из местных жителей.Представитель организации, курирующей парки и дикую природу Колорадо, заявил, что животное не боится людей, а поэтому опасен для них. Он добавил, что медведя нужно поймать и усыпить."Ничего другого нам не осталось. Нам самим мерзко от того, что мы должны пойти на это. Но здоровье и безопасность человека превыше всего. Когда они становятся опасными, у нас нет выбора", — резюмировал он.