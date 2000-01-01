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Медведь напугал женщину, внезапно появившись в гараже: видео | Фото: Thinkstock30.06 12:38   MIGnews.com

Медведь напугал женщину, внезапно появившись в гараже: видео

Медведь напугал жительницу американского штата Колорадо, внезапно появившись в ее гараже.

Сообщается, что Дэниэль Бэкстром собиралась выехать из гаража, находясь за рулем автомобиля, когда вдруг в помещении появился медведь, явно заинтересован обстановкой гаража.

Также американка cняла происходящее на видео, которое потом опубликовала на YouTube.



В свою очередь Дэниэль Бэкстром рассказала об инциденте специалистам по отлову диких животных. Выяснилось, что этот же медведь ранее украл мороженное из холодильника одного из местных жителей.

Представитель организации, курирующей парки и дикую природу Колорадо, заявил, что животное не боится людей, а поэтому опасен для них. Он добавил, что медведя нужно поймать и усыпить.

"Ничего другого нам не осталось. Нам самим мерзко от того, что мы должны пойти на это. Но здоровье и безопасность человека превыше всего. Когда они становятся опасными, у нас нет выбора", — резюмировал он.
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