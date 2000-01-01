Медведь напугал женщину, внезапно появившись в гараже: видео
Медведь напугал жительницу американского штата Колорадо, внезапно появившись в ее гараже.
Сообщается, что Дэниэль Бэкстром собиралась выехать из гаража, находясь за рулем автомобиля, когда вдруг в помещении появился медведь, явно заинтересован обстановкой гаража.
Также американка cняла происходящее на видео, которое потом опубликовала на YouTube.
В свою очередь Дэниэль Бэкстром рассказала об инциденте специалистам по отлову диких животных. Выяснилось, что этот же медведь ранее украл мороженное из холодильника одного из местных жителей.
Представитель организации, курирующей парки и дикую природу Колорадо, заявил, что животное не боится людей, а поэтому опасен для них. Он добавил, что медведя нужно поймать и усыпить.
"Ничего другого нам не осталось. Нам самим мерзко от того, что мы должны пойти на это. Но здоровье и безопасность человека превыше всего. Когда они становятся опасными, у нас нет выбора", — резюмировал он.