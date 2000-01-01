30.06 13:19 MIGnews.com

Иерусалим: мужчина подозревается в изнасилованиях сыновей

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В Иерусалиме полиция арестовала 52-летнего мужчину по подозрению в сексуальных преступлениях против пятерых своих сыновей и бывшей жены. В частности речь идет об изнасилованиях, сексуальных домогательствах, содомии.Сообщается, что иск против отца подали трое его старших детей в возрасте 24-26 лет. Сыновья подозреваемого решили обратиться в полицию, после того, как узнали, что подобным домогательствам подвергаются младшие дети в возрасте 5 и 7 лет.Пострадавшие заявили, что отец подвергал их сексуальному насилию с 4-летнего возраста.Расследование было начато около месяца назад, после того как дети подозреваемого подали не него жалобу. Кроме того позже в полицию заявила и бывшая жена 52-летнего израильтянина. Женщина рассказала, что также подвергалась физическим истязаниям и изнасилованиям.Отмечается, что двое младших детей, рожденные во втором браке, согласно подозрениям, также стали жертвами отца.Предварительный арест подозреваемого был продлен на пять дней. Следователем предстоит выяснить, знала ли о происходящем его теперешняя жена и мать двоих младших детей.