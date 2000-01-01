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Доха бойкотирует продукты из Саудовской Аравии и ОАЭ | Фото: Thinkstock30.06 14:31   MIGnews.com

Доха бойкотирует продукты из Саудовской Аравии и ОАЭ

Жители столицы Катара Дохи бойкотируют продукты из Саудовской Аравии и ОАЭ. Теперь же катарцы отдают предпочтение иранской и турецкой продукции.

Об этом сообщает телеканал "Al Jazeera" в пятницу, 30 июня.

"Все люди спрашивают у меня, откуда завезены продукты. Если я говорю им: "саудовские" или "Дубай", они отказываются их покупать", — сообщил телеканалу местный продавец.

Отмечается, что несмотря на большие скидки на продукты из Саудовской Аравии и ОАЭ, клиенты отказываются их покупать по политическим соображениям.

Кроме того, рестораны Дохи также отказались от закупок саудовских продуктов.
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