30.06 14:31 MIGnews.com

Доха бойкотирует продукты из Саудовской Аравии и ОАЭ

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Жители столицы Катара Дохи бойкотируют продукты из Саудовской Аравии и ОАЭ. Теперь же катарцы отдают предпочтение иранской и турецкой продукции.Об этом сообщает телеканал "Al Jazeera" в пятницу, 30 июня."Все люди спрашивают у меня, откуда завезены продукты. Если я говорю им: "саудовские" или "Дубай", они отказываются их покупать", — сообщил телеканалу местный продавец.Отмечается, что несмотря на большие скидки на продукты из Саудовской Аравии и ОАЭ, клиенты отказываются их покупать по политическим соображениям.Кроме того, рестораны Дохи также отказались от закупок саудовских продуктов.