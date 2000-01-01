30.06 21:45 MIGnews.com

СМИ: сицилийская мафия перебирается в Германию

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Итальянские мафиозные кланы сворачивают свою деятельность на родине и перебираются в Германию, сообщает The Guardian со ссылкой на сотрудника финансовой полиции Италии Джузеппе Капмобассо.Капмобассо руководил итальянскими полицейскими во время совместной с коллегами из ФРГ операции в городе Филлинген-Швеннинген в федеральной земле Баден-Вюртемберг.В рамках операции были задержаны 19 человек из сицилийского клана Мондино, ответственные за поставки из Албании крупных партий марихуаны и кокаина.По словам Капмобассо, в ФРГ перебираются и другие сицилийские кланы из-за падения доходов и мер Итальянского правительства, направленных против организованной преступности."ОПГ столкнулись с кризисом на Сицилии. Некоторые собрали чемоданы и направились в Филлинген или Штутгарт. И они нашли там работу, криминальную и очень доходную", — отметил полицейский.