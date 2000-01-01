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30.06 21:45   MIGnews.com

СМИ: сицилийская мафия перебирается в Германию

Итальянские мафиозные кланы сворачивают свою деятельность на родине и перебираются в Германию, сообщает The Guardian со ссылкой на сотрудника финансовой полиции Италии Джузеппе Капмобассо.

Капмобассо руководил итальянскими полицейскими во время совместной с коллегами из ФРГ операции в городе Филлинген-Швеннинген в федеральной земле Баден-Вюртемберг.

В рамках операции были задержаны 19 человек из сицилийского клана Мондино, ответственные за поставки из Албании крупных партий марихуаны и кокаина.

По словам Капмобассо, в ФРГ перебираются и другие сицилийские кланы из-за падения доходов и мер Итальянского правительства, направленных против организованной преступности.

"ОПГ столкнулись с кризисом на Сицилии. Некоторые собрали чемоданы и направились в Филлинген или Штутгарт. И они нашли там работу, криминальную и очень доходную", — отметил полицейский.
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