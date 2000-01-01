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Абу Мазен прекратил платить 500 палестинским террористам | Фото: Flickr30.06 16:41   MIGnews.com

Абу Мазен прекратил платить 500 палестинским террористам

Палестинская администрация прекратила выплачивать "пособия" 500 заключенным за преступления против безопасности Израиля. Об этом газете ХАМАСа "Фалястин" заявила "эксперт по вопросу палестинских заключенных" Бушара аль-Тавиль.

"Нам нужна настоящая интифада всех освободившихся заключенных. Им нужны их зарплаты", - цитирует издание аль-Тавиль.

По ее словам, у Палестинской администрации имеется много средств, предназначенных для заключенных, но Рамалла решила пойти на сокращения в соответствии с переменой принципов палестинского руководства.

По словам другого собеседника "Фалястин", Абдуллы Абу Шальбака, ПА прекратила платить 277 заключенным, включая 23 тех, которые на данный момент заключены в Иудее, Самарии или за границей и еще 48 тех, кто был освобожден в рамках "сделки Шалита", а позже вновь попал в израильскую тюрьму.

На этой неделе освобожденные террористы, которые перестали ежемесячно получать зарплаты, вышли на протест в центре Рамаллы, разбив палаточный городок на площади ха-Шаон.

Очевидно, это стало результатом давления на Махмуда Аббаса со стороны Вашингтона и Иерусалима, которые требовали прекратить использовать международную помощь для выплат террористам и их семьям.
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