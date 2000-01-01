30.06 16:41 MIGnews.com

Абу Мазен прекратил платить 500 палестинским террористам

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Палестинская администрация прекратила выплачивать "пособия" 500 заключенным за преступления против безопасности Израиля. Об этом газете ХАМАСа "Фалястин" заявила "эксперт по вопросу палестинских заключенных" Бушара аль-Тавиль."Нам нужна настоящая интифада всех освободившихся заключенных. Им нужны их зарплаты", - цитирует издание аль-Тавиль.По ее словам, у Палестинской администрации имеется много средств, предназначенных для заключенных, но Рамалла решила пойти на сокращения в соответствии с переменой принципов палестинского руководства.По словам другого собеседника "Фалястин", Абдуллы Абу Шальбака, ПА прекратила платить 277 заключенным, включая 23 тех, которые на данный момент заключены в Иудее, Самарии или за границей и еще 48 тех, кто был освобожден в рамках "сделки Шалита", а позже вновь попал в израильскую тюрьму.На этой неделе освобожденные террористы, которые перестали ежемесячно получать зарплаты, вышли на протест в центре Рамаллы, разбив палаточный городок на площади ха-Шаон.Очевидно, это стало результатом давления на Махмуда Аббаса со стороны Вашингтона и Иерусалима, которые требовали прекратить использовать международную помощь для выплат террористам и их семьям.