Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Провинцию Алеппо освободили от ISIS 30.06 19:18   MIGnews.com

Провинцию Алеппо освободили от ISIS

Боевики террористической группировки ISIS окончательно покинули сирийскую провинцию Алеппо, оставив последние пункты, находившиеся под их контролем на участке трассы Итрия-Ханассер, который отбила армия Башара Асада.

Оказавшись в окружении после объединения проправительственных отрядов "Национальных сил обороны" и бригады "Силы Тигра", руководство "халифата" приняло решение покинуть позиции на "дороге жизни", связывающей Итрию и Ханассер, сообщили в министерстве обороны Сирии.

"Армия Сирии освободила всю территорию Алеппо", - заявил пресс-секретарь сирийских вооруженных сил Самир Сулейман 30 июня, подчеркнув, что в провинции "ISIS больше не осталось".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:47
Арабские страны отказываются принимать Исмаила Ханийе
17:44
Гиюр в Израиле сохранит статус-кво до 2018 года
16:58
ВВС Израиля отомстили Асаду за взрыв снаряда на Голанах
16:41
Абу Мазен прекратил платить 500 палестинским террористам
16:15
Реакция Ликуд на обвинения в вмешательстве в праймериз Аводы
15:44
На Голанах опять разорвалась ракета из Сирии
15:11
Путин продлил ответные санкции против стран Запада
14:31
Доха бойкотирует продукты из Саудовской Аравии и ОАЭ
13:50
Меркель: брак — это союз между мужчиной и женщиной
13:39
Лавров: НАТО не может дать ответ терроризму
13:19
Иерусалим: мужчина подозревается в изнасилованиях сыновей
12:38
Медведь напугал женщину, внезапно появившись в гараже: видео  
11:51
В Лондоне задержали подозреваемую в подготовке теракта
11:04
Парламент Германии одобрил однополые браки
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus