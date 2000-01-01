30.06 19:18 MIGnews.com

Провинцию Алеппо освободили от ISIS

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Боевики террористической группировки ISIS окончательно покинули сирийскую провинцию Алеппо, оставив последние пункты, находившиеся под их контролем на участке трассы Итрия-Ханассер, который отбила армия Башара Асада.Оказавшись в окружении после объединения проправительственных отрядов "Национальных сил обороны" и бригады "Силы Тигра", руководство "халифата" приняло решение покинуть позиции на "дороге жизни", связывающей Итрию и Ханассер, сообщили в министерстве обороны Сирии."Армия Сирии освободила всю территорию Алеппо", - заявил пресс-секретарь сирийских вооруженных сил Самир Сулейман 30 июня, подчеркнув, что в провинции "ISIS больше не осталось".