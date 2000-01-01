Провинцию Алеппо освободили от ISIS

Боевики террористической группировки ISIS окончательно покинули сирийскую провинцию Алеппо, оставив последние пункты, находившиеся под их контролем на участке трассы Итрия-Ханассер, который отбила армия Башара Асада.
Оказавшись в окружении после объединения проправительственных отрядов "Национальных сил обороны" и бригады "Силы Тигра", руководство "халифата" приняло решение покинуть позиции на "дороге жизни", связывающей Итрию и Ханассер, сообщили в министерстве обороны Сирии.
"Армия Сирии освободила всю территорию Алеппо", - заявил пресс-секретарь сирийских вооруженных сил Самир Сулейман 30 июня, подчеркнув, что в провинции "ISIS больше не осталось".