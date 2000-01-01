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Германия одобрила продажу Израилю `оружия Судного дня` | Фото: Коби Гидеон, GPO30.06 20:56   MIGnews.com

Германия одобрила продажу Израилю "оружия Судного дня"

Совет национальной безопасности Германии одобрил сделку по продаже Израилю трех атомных подводных лодок класса Dolphin, несмотря на скандалы, которые возникли после данной сделки правительства Нетаниягу с Берлином, пишет Der Spiegel.

Договор стоимостью 1,5 млрд. долларов привлек внимание общественности, когда выяснилось, что израильский посредник сделки – личный адвокат премьер-министра Давид Шимрон, представитель судостроительной верфи ThyssenKrupp – действовал якобы от имени Биньямина Нетаниягу.

Израильская полиция занимается изучением того, пытался ли глава правительства повлиять на сделку через свое знакомство с Шимроном. Данное расследование получило название "Дело 3000".

В настоящее время сделка изучается властями обеих стран. Согласно условиям договора, Германия оставила за собой право разорвать его, если будет доказан факт коррупции.

В своей статье Der Spiegel не указывает источники данной информации. В германском Совете нацбезопасности ее также не смогли прокомментировать.
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