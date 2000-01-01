01.07 09:41 MIGnews.com
Гиват Ольга: родители мучили младенца
Супружеская чета из Гиват Ольга подозревается в издевательствах над своим 9-месячным сыном.
В результате издевательств ребенку причинен необратимый физический ущерб и он ослеп.
Ребенок был доставлен в больницу Гилель Яффе в Хадере. Во время обследования врачи установили, что он страдает от внутреннего кровоизлияния, обнаружено повреждение мозга, а также раны по всему телу.
Ребенок переведен в детскую больницу Дана в Тель-Авиве. Он находится в бессознательном состоянии. Родители арестованы.
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