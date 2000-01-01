01.07 09:41 MIGnews.com

Гиват Ольга: родители мучили младенца

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Супружеская чета из Гиват Ольга подозревается в издевательствах над своим 9-месячным сыном.В результате издевательств ребенку причинен необратимый физический ущерб и он ослеп.Ребенок был доставлен в больницу Гилель Яффе в Хадере. Во время обследования врачи установили, что он страдает от внутреннего кровоизлияния, обнаружено повреждение мозга, а также раны по всему телу.Ребенок переведен в детскую больницу Дана в Тель-Авиве. Он находится в бессознательном состоянии. Родители арестованы.