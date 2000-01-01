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Австрия отобрала дом Гитлера | Фото: YouTube30.06 21:44   MIGnews.com

Австрия отобрала дом Гитлера

Конституционный суд Австрии отклонил ходатайство бывшей владелицы дома в городке Браунау-на-Инне, где родился Адольф Гитлер, которая пыталась обжаловать решение парламента и правительства об отчуждении ее собственности в пользу государства.

Как со ссылкой на президента Конституционного суда Герхарта Хольцингера пишет Deutsche Welle, данное решение отвечает общественным интересам, соответствует нормам и было произведено не безвозмездно, поэтому не противоречит конституции.

Только таким образом Вена может на законном основании сможет распоряжаться домом и воспрепятствовать его использованию в качестве объекта поклонения неонацистов. Пока что решение о дальнейшей судьбе дома не принято не было, однако члены правительства неоднократно высказывались за его снос или полную реконструкцию.

Сама же хозяйка многократно отклоняла предложение властей продать дом. С 1972 года государство здание арендовало, использовав под различные нужды – там была и библиотека, и школа, и даже мастерская для инвалидов, но с 2011 года здание пустует. Известно, что в последние годы стоимость аренды составляла 4,8 тыс. евро в месяца.
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