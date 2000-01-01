01.07 05:06 MIGnews.com

В Тунисе араб пытался зарезать двух туристок из Германии

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Две туристки из Германии пострадали в результате нападения мужчины в курортном городе Туниса, передает агентство AFP со ссылкой на правительство Туниса.По данным агентства, нападение на женщину и ее дочь произошло на рынке в курортном городе Набуль недалеко от курорта Хаммамет. Мужчина нанес женщинам ножевые ранения. Сообщается, что он находился в невменяемом состоянии."Инцидент не является террористическим актом", — говорится в совместном заявлении министерства туризма и министерства внутренних дел страны.Согласно заявлению, женщина слегка ранена, ей на месте оказана первая помощь. Ее дочь находится в стабильном состоянии.Полиция задержала нападавшего, также сообщается в заявлении/