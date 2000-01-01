01.07 06:15 MIGnews.com

Официально установлен факт применения в Сирии газа зарина

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Расследование Организации по запрещению химического оружия подтвердило, что при атаке на сирийский город Хан-Шейхун 4 апреля использовался нервно-паралитический газ зарин. ОЗХО опубликовала заявление, в котором приводятся выводы расследования атаки в сирийсой провинции Идлиб, в результате которой погибли более 90 человек, в том числе женщины и дети.Генеральный директор ОЗХО Ахмет Азюмджю осудил атаку, назвав ее "зверством", и заявил, что "те, кто совершил эту чудовищную атаку, должны понести ответственность за свои преступления".Расследование не установило, кто несет ответственность за применение химоружия. Результаты будут использованы в совместном расследовании ООН и ОЗХО, которое определит виновных.В то же время Государственный департамент США уже назвал выводы ОЗХО отражением "списка ужасающих и крайне опасных фактов использования химического оружия режимом Асада."Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон также возложил ответственность за атаку на Башара Асада. Он призвал международных партнеров Великобритании объединить усилия "чтобы привлечь к ответственности тех, кто совершил это зверство."