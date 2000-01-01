Официально установлен факт применения в Сирии газа зарина
Расследование Организации по запрещению химического оружия подтвердило, что при атаке на сирийский город Хан-Шейхун 4 апреля использовался нервно-паралитический газ зарин. ОЗХО опубликовала заявление, в котором приводятся выводы расследования атаки в сирийсой провинции Идлиб, в результате которой погибли более 90 человек, в том числе женщины и дети.
Генеральный директор ОЗХО Ахмет Азюмджю осудил атаку, назвав ее "зверством", и заявил, что "те, кто совершил эту чудовищную атаку, должны понести ответственность за свои преступления".
Расследование не установило, кто несет ответственность за применение химоружия. Результаты будут использованы в совместном расследовании ООН и ОЗХО, которое определит виновных.
В то же время Государственный департамент США уже назвал выводы ОЗХО отражением "списка ужасающих и крайне опасных фактов использования химического оружия режимом Асада."
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон также возложил ответственность за атаку на Башара Асада. Он призвал международных партнеров Великобритании объединить усилия "чтобы привлечь к ответственности тех, кто совершил это зверство."