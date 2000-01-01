30.06 08:11 MIGnews.com

Знаменитая теннисистка стала виновницей смертельного ДТП

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Американская теннисистка Винус Уильямс попала в автокатастрофу, в результате которой погиб пожилой мужчина. По сообщениям СМИ, инцидент произошел 9 июня на одном из перекрестков Палм-Бич-Гарденс во Флориде.Жертвой смертельного ДТП стал 78-летний Джером Барсон.Уточняется, что машина, за рулем которой находилась сестра Сирены Уильямс столкнулась с другим автомобилем на перекрестке. В полиции заявили, что авария произошла по вине 37-летней теннисистке, которая не уступила дорогу другому автомобилю.Машиной которая столкнулась в авто спортсменки, находилась супруга погибшего. Жена Барсона также получила многочисленные травмы, однако ее жизни ничто не угрожает.Пострадавший мужчина был госпитализирован с тяжелой травмой головы и скончался спустя две недели – 22 июня. Об этом сообщили его родственники на странице в Facebook.Адвокаты Винус Уильямс утверждают, что это был несчастный случай.В прессе представители семьи Барсон высказываются крайне сдержанно и считают, что степень вины Уильямс и наказание должен определить суд.