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flickr 30.06 08:11   MIGnews.com

Знаменитая теннисистка стала виновницей смертельного ДТП

Американская теннисистка Винус Уильямс попала в автокатастрофу, в результате которой погиб пожилой мужчина. По сообщениям СМИ, инцидент произошел 9 июня на одном из перекрестков Палм-Бич-Гарденс во Флориде.

Жертвой смертельного ДТП стал 78-летний Джером Барсон.

Уточняется, что машина, за рулем которой находилась сестра Сирены Уильямс столкнулась с другим автомобилем на перекрестке. В полиции заявили, что авария произошла по вине 37-летней теннисистке, которая не уступила дорогу другому автомобилю.

Машиной которая столкнулась в авто спортсменки, находилась супруга погибшего. Жена Барсона также получила многочисленные травмы, однако ее жизни ничто не угрожает.

Пострадавший мужчина был госпитализирован с тяжелой травмой головы и скончался спустя две недели – 22 июня. Об этом сообщили его родственники на странице в Facebook.

Адвокаты Винус Уильямс утверждают, что это был несчастный случай.

В прессе представители семьи Барсон высказываются крайне сдержанно и считают, что степень вины Уильямс и наказание должен определить суд.
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